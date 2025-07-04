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Защитники Украины снова ударили по командному пункту 8-й армии рф, фото: Needpix
Второй раз за неделю Силы обороны ударили по командному пункту 8-й армии рф — Генштабhttps://racurs.ua/n207562-vtoroy-raz-za-nedelu-sily-oborony-udarili-po-komandnomu-punktu-8-y-armii-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 3 липня, вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф.
Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати противника уточнюються, — додали у Генштабі.
У Генштабі зазначають, що постійні високоточні удари значно знижують здатність російських загарбників планувати та вести операції у регіоні.
Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу, — наголошують у Генштабі. — Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.
Нагадаємо, попередній удар по штабу 8-ї армії рф було завдано 30 червня.