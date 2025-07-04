Захисники України знову вдарили по командному пункту 8-ї армії рф, фото: Needpix

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Сили оборони України вчора, 3 липня, вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф.

Про це сьогодні, 4 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати противника уточнюються, — додали у Генштабі.

У Генштабі зазначають, що постійні високоточні удари значно знижують здатність російських загарбників планувати та вести операції у регіоні.

Усі зусилля, спрямовані на продовження окупації суверенної території України, будуть зустрінуті точною відплатою та дорого коштуватимуть ворогу, — наголошують у Генштабі. — Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора.

Нагадаємо, попередній удар по штабу 8-ї армії рф було завдано 30 червня.