Беспилотники атаковали заводы и аэродромы в рф. Фото: соцсети

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Невідомі безпілотники влаштував гучну й неспокійну ніч для низки областей російської федерації.

У ніч на 5 липня атакували низку об'єктів у російських містах Чебоксари, Енгельс і Саратов, а також у Воронезькій області. Були зафіксовані вибухи, пожежі та перебої з мобільним інтернетом після атаки БпЛА. Про це повідомили губернатор Саратовської області Роман Бусаргін та російські Telegram-канали.

Російська диктатура заявила, що в Енгельсі та Саратові уламки дронів пошкодили житлові будинки. Місцеві жителі писали в соцмережах про низку вибухів у районі місцевого аеродрому.

У Чебоксарах безпілотниками було атаковане одне з виробничих підприємств. У соцмережах з’явилося відео з масштабної пожежі, а в самому місті спостерігаються перебої з мобільним інтернетом.

Telegram-канал Astra поінформував, що російські силовики в Чебоксарах перекрили в’їзд на територію підприємства «ВНІІР-Прогресс», яке виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають дрони від українських засобів РЕБ.

Крім того, зафіксовані великі пожежі на території військового аеродрому «Борисоглібськ» у Воронезькій області. Про це свідчать світлини з система моніторингу пожеж NASA.

Нагадаємо, 3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Також було уражено командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії Збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області.