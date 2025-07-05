Генсек НАТО призвал США проявить «гибкость» по поставкам оружия Украине. Фото:

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Генсек НАТО Марк Рютте звернувся до США із заявою про постачання зброї Україні.

Очільник Північноатлантичного альянсу висловив надію на «гнучкий підхід» з боку Сполучених Штатів Америки, аби Україна й надалі мала необхідні ресурси для самозахисту. Про це повідомило видання Bloomberg.

США мають переконатися, що запаси перебувають на необхідному рівні, оскільки вони є критично важливими для нашої спільної оборони. Водночас, звісно, ми сподіваємося на гнучкість і маємо подбати про те, щоб Україна могла рухатися вперед, — заявив генсек.

Рютте наголосив, що союзники мають бути впевнені, що Україна «має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу», бо росія не бажає припиняти війну.

Нагадаємо, на цьому тижні Пентагон оголосив про припинення поставок артилерійських снарядів, боєприпасів для винищувачів F-16і ракет ППО в Україну, пославшись на те, що американські запаси занадто скоротилися. На паузу поставили навіть ту допомогу, яку було виділено ще за адміністрації Джо Байдена.

А напередодні президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Зеленський поінформував, що вони «обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба».

Джерело: Bloomberg