Российская армия ударила по Чугуеву. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Харківщина зазнала нових російських обстрілів.

У ніч на суботу, 5 липня, окупанти спрямували дрони-камікадзе типу «Шахед» на місто Чугуїв. Також вночі ворогом було атаковане місто Купянськ. Попередньо відомо, що внаслідок обстрілу двоє осіб постраждали. Пораненим надається вся необхідна медична допомога. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що у Чугуєві постраждали 11 осіб, серед поранених є двоє дітей. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об'єктів міста. Ще за однією адресою було влучання ворожого дрона у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа, а також були пошкоджені будинки та легковий транспорт.

Нагадаємо, російські загарбники ввечері, 4 липня, атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура і виникла пожежа у будівлі. Семеро осіб постраждали. Один із поранених перебуває у важкому стані, а троє у стані середньої тяжкості.