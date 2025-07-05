Армия рф оккупировала еще два села в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n207576-armiya-rf-okkupirovala-esche-dva-sela-v-doneckoy-oblasti-deepstate-karta.html

Ракурс

Армія російської федерації змогла просунутися на Донбасі.

У Донецькій області ворог окупував Новоукраїнку та Зелений Кут, а також просунувся біля Одрадного. Про це 5 липня аналітики проекту DeepState повідомили в Telegram.

У Генеральному штабі ЗСУ не підтвердили, але й не спростували втрату територій. У ранковому зведенні за 5 липня поінформували лише, що минулої доби на фронті сталося 183 боєзіткнення.

Найгарячіше було на Покровському напрямку — там ЗСУ зупинили 66 штурмів. На Лиманському напрямку окупанти атакували 27 разів. На Новопавлівському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках було зупинено 17 спроб ворога піти вперед.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак, а на Південно-Слобожанському — 10. Також загарбники вісім разів намагалися просунутися вперед на Куп’янському напрямку, а по три штурми ворог здійснив на Сіверському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За добу росіяни втратили 1 050 військових убитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, 7 бойових броньованих машин, 56 артсистем, 306 дронів, 3 ракети та 149 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, 3 липня в DeepState заявили, що російські загарбники просунулися у Кам’янському Запорізької області, Зірці, біля Андріївки у Волноваському районі Донеччини, Багатиря, Неліпівки та Синьківки в Харківській області.