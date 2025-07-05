Россияне атаковали FPV-дроном почтальона на Черниговщине. Фото:

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Ракурс

Російська армія обстріляла Чернігівську область.

Окупанти вдарили FPV-дроном по прикордонному селу Новгород-Сіверської громади. Поранення дістав 49-річний листоноша з Сумщини, який якраз розвозив пошту. Його автомобіль був пошкоджений, а самого поштаря госпіталізували. Про це керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус 5 липня повідомив у Telegram.

Керівник ОВА також поінформував, що в суботу росіяни завдали 28 ударів по 15 населених пунктах області. Загарбники били з артилерії, мінометів, використовували безпілотники та FPV-дрони.

Ворожі удари призвели до пошкодження та руйнування будинків людей, адміністративної будівлі й господарських споруд в Новгород-Сіверській і Семенівській громадах.

Нагадаємо, 2 липня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільних у Нікополі. Поранення дістали четверо осіб, всіх довелося госпіталізувати. У важкому стані 65-річний чоловік. Ще двоє, 44 і 49 років, та 40-річна жінка у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені дві машини.