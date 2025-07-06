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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ выследили и уничтожили экипаж российских дронов на Сумщине (ВИДЕО)

6 июл 2025, 14:36
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Захисники України здійснили успішне полювання на ворожий розрахунок безпілотників на Сумщині.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни 225-го окремого штурмового полку вислідили екіпаж дронів, який щодня наводив ворожу артилерію та коригував удари по піхоті. Кілька влучних ударів — і розрахунок знищено, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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