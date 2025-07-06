Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

ЗСУ вислідили і знищили екіпаж російських дронів на Сумщині (ВІДЕО)

6 лип 2025, 14:36
999

Захисники України здійснили успішне полювання на ворожий розрахунок безпілотників на Сумщині.

Відповідне відео сьогодні, 6 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни 225-го окремого штурмового полку вислідили екіпаж дронів, який щодня наводив ворожу артилерію та коригував удари по піхоті. Кілька влучних ударів — і розрахунок знищено, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів