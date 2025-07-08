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Трамп переобулся: США предоставят Украине больше оружия
Трамп переобулся: США предоставят Украине больше оружияhttps://racurs.ua/n207639-tramp-pereobulsya-ssha-predostavyat-ukraine-bolshe-orujiya.htmlРакурс
Міноборони США передасть Україні додаткове озброєння
Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
За вказівкою президента Дональда Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств, — йдеться в заяві.
Про які види озброєнь ідеться, не повідомляють.
Деталі нового постачання наразі невідомі.
Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони мають мати змогу захищатися, — заявив раніше президент США.
Він пояснив зміну своєї позиції тим, що Україна зазнає зараз «дуже сильних ударів».