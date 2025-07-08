Трамп переобулся: США предоставят Украине больше оружия

https://racurs.ua/n207639-tramp-pereobulsya-ssha-predostavyat-ukraine-bolshe-orujiya.html

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Міноборони США передасть Україні додаткове озброєння

Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

За вказівкою президента Дональда Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру й припиненням вбивств, — йдеться в заяві.

Про які види озброєнь ідеться, не повідомляють.

Деталі нового постачання наразі невідомі.