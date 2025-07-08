Родственник ТЦКшника требовал половину выплат у жены погибшего воина. Фото:

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Ракурс

У Запоріжжі викрили зловмисника, який вимагав гроші в родини загиблого воїна.

Правоохоронці затримали родича посадовця ТЦК, який вимагав «винагороду» за безперешкодне оформлення грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця. Зловмисника схопили під час отримання частини хабаря. Про це 8 липня повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідчі з’ясували, що чоловік використовував родинні зв’язки із посадовою особою одного з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області задля отримання неправомірної вигоди. У 2024 році він почав вимагати у рідних загиблого воїна гроші за сприяння у безперешкодній подачі документів, а у подальшому — оформленні та отримані одноразової грошової допомоги, як члена сім’ї загиблого військовослужбовця.

За свої послуги він вимагав половину виплат. За півроку зловмисник зміг збагатитися на понад 1,3 млн грн з грошей, які були нараховані сім’ї загиблого військовослужбовця.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, комбат однієї з військових частин Донецької області організував незаконну виплату бойових надбавок на майже мільйон гривень. Таким чином він незаконно оформив додаткову грошову винагороду трьом військовим, які перебували в тилу.