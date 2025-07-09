Десантники взяли в плен офицера российской армии. Скриншот с видео

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Ракурс

Десантники ЗСУ змогли полонити офіцера російської армії.

Воїни-десантники 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади за допомогою дрона змусили російського офіцера здатися у полон. Оператор БпЛА двома влучними скидами поранив окупанта й після цього загарбник вирішив здатися в полон. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 9 липня повідомило у Facebook.

За словами захисників, попри кропопролитну війну, вони діють у межах міжнародного гуманітарного права. Полоненому окупанту надали першу медичну допомогу, дали воду та їжу — усе згідно з вимогами Женевських конвенцій.

Цей випадок — ще одне нагадування: життя — це вибір. І один із російських офіцерів обрав здатися, щоб вижити, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Сіверському напрямку українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали проти України в складі російської армії. Раніше на цьому напрямку взяли в полон представника Ємену. Також на цій ділянці фронту за росію проти України воюють громадяни Китаю, Зімбабве, Бангладешу.