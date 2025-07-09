Рашисты атаковали Донетчину авиабомбами и БпЛА – восемь погибших гражданских

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Російські нацисти атакували Донеччину авіабомбами і БпЛА. Восьмеро цивільних загинули, ще одного поранено.

Обстріл стався 9 липня о 10.00. Війська рф вчергове обстріляли Родинське. Цього разу ворог поцілив по легкових автомобілях. Для атаки окупанти використали FPV-дрон, повідомила Донецька обласна прокуратура.

Один з транспортних засобів, у якому перебувало двоє людей, загорівся. Громадяни загинули на місці. Ще в одній автівці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, водій та двоє пасажирів.

Вже через 10 хвилин окупанти скинули дві авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК по Костянтинівці. Перебуваючи на вулиці, загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 років. Також поранено 59-річного містянина. У нього діагностовано мінно-вибухову травму й осколкові поранення. Стан потерпілого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.