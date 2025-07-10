Львов затопило после сильных дождей

https://racurs.ua/n207691-lvov-zatopilo-posle-silnyh-dojdey-foto-video.html

Ракурс

Унаслідок опадів уранці 10 липня сталося часткове затоплення ділянок доріг у Львові та області, повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Ідеться про такі ділянки:

Львів — вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.

Автодорога Т-14−16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу Сокільник.

У Зубрі затоплена проїжджа частина.

Негода залишила без електроенергії 192 населені пункти на Львівщині. З них 55 — повністю та 137 — частково.

У Львові зламана гілка пошкодила лінію електропередач на Левандівці.

Також немає світла на Науковій.

У Сокільниках підтопило автостоянки біля ЖК «Континент».

У Львові вода також на Кульпарківській, Трускавецькій, Авіаційній.