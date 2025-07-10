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Львов затопило после сильных дождей
Львов затопило после сильных дождей (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207691-lvov-zatopilo-posle-silnyh-dojdey-foto-video.htmlРакурс
Унаслідок опадів уранці 10 липня сталося часткове затоплення ділянок доріг у Львові та області, повідомили у патрульній поліції Львівщини.
Ідеться про такі ділянки:
- Львів — вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
- Автодорога Т-14−16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу Сокільник.
- У Зубрі затоплена проїжджа частина.
Негода залишила без електроенергії 192 населені пункти на Львівщині. З них 55 — повністю та 137 — частково.
У Львові зламана гілка пошкодила лінію електропередач на Левандівці.
Також немає світла на Науковій.
У Сокільниках підтопило автостоянки біля ЖК «Континент».
У Львові вода також на Кульпарківській, Трускавецькій, Авіаційній.