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Ракурс
Львів затопило після сильних дощів

Львів затопило після сильних дощів (ФОТО, ВІДЕО)

10 лип 2025, 08:55
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Унаслідок опадів уранці 10 липня сталося часткове затоплення ділянок доріг у Львові та області, повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Ідеться про такі ділянки:

  • Львів — вулиця Трускавецька; проспект Святого Івана Павла II.
  • Автодорога Т-14−16 Львів — Меденичі — Пустомити поблизу Сокільник.
  • У Зубрі затоплена проїжджа частина.

Негода залишила без електроенергії 192 населені пункти на Львівщині. З них 55 — повністю та 137 — частково.

У Львові зламана гілка пошкодила лінію електропередач на Левандівці.

Також немає світла на Науковій.

У Сокільниках підтопило автостоянки біля ЖК «Континент».

У Львові вода також на Кульпарківській, Трускавецькій, Авіаційній.

Джерело: Ракурс


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