Грохот в оккупированном Мелитополе. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n207725-gruppu-rossiyan-i-vrajeskuu-stanciu-svyazi-unichtojilo-gur-v-okkupirovannom-melitopole.html

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ГУР здійснило успішну операцію на окупованій території Запорізької області.

У четвер, 10 липня, прогримів вибух на території одного з підприємств Мелітополя, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту. Детонація сталася, коли загарбники розвантажували військовий транспорт. Про це 11 липня Головне управління розвідки МОУ повідомило в Telegram.

Внаслідок вибуху на «вантаж 200» перетворилися п’ятеро військовослужбовців Росгвардії. Також було знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку ворог планував використовувати для управління окупаційними військами.

Нагадаємо, 1 липня ГУР показало ексклюзивні кадри роботи українських дронів UJ-26 «Бобер» на території Криму. На аеродромі «Саки» були уражені винищувач Су-30, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» з обслугою і кілька російських радарів, серед яких «Ніобій-СВ», «Пєчора-3» і «Протівнік-ГЕ».