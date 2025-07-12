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Рашисты ударили по центру Славянска: попадание возле автовокзала, есть погибший
Рашисты ударили по центру Славянска: попадание возле автовокзала, есть погибшийhttps://racurs.ua/n207745-rashisty-udarili-po-centru-slavyanska-popadanie-vozle-avtovokzala-est-pogibshiy.htmlРакурс
Російські окупанти уранці 12 липня вдарили по центру Слов’янська
Влучили біля автовокзалу, є загиблий і поранені.
Влучання по центральній частині, в районі автовокзалу. Пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля. На жаль, є поранені та загиблий — чоловік 1990 року народження, — повідомив очільник міста Вадим Лях.