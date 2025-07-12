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Рашисти вдарили по центру Слов'янська: влучання біля автовокзалу, є загиблий

Рашисти вдарили по центру Слов’янська: влучання біля автовокзалу, є загиблий

12 лип 2025, 13:11
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Російські окупанти уранці 12 липня вдарили по центру Слов’янська

Влучили біля автовокзалу, є загиблий і поранені.

Влучання по центральній частині, в районі автовокзалу. Пошкоджені торгівельний комплекс, СТО, навчальний заклад та адмінбудівля. На жаль, є поранені та загиблий — чоловік 1990 року народження, — повідомив очільник міста Вадим Лях.

Джерело: Ракурс


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