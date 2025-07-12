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Російські загарбники сьогодні, 12 липня, вранці вдарили по місту Слов’янську Донецької області з РСЗВ «Торнадо-С». Засіб ураження влучив неподалік торговельного комплексу.
Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Внаслідок російської атаки:
- тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 34-річний чоловік;
- поранено подружню пару віком 50 і 56 років та 20-річного містянина. У потерпілих діагностовано вибухові травми, забійні й поверхневі рани. На момент ворожого обстрілу постраждалі їхали в автомобілі;
- пошкоджено приміщення торговельного комплексу, магазин й автомобілі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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