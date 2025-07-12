Украинские военные отомстили убийцам годовалого ребенка

https://racurs.ua/n207753-ukrainskie-voennye-unichtojili-rashistov-ubivshih-godovalogo-rebenka-na-hersonschine-genshtab.html

Ракурс

Українські військові помстилися рашистам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

9 липня 2025 року, близько 12.10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського безпілотника «Молнія» загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що напрямок дрона «Молнія», який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено — це район тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також було встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців — п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.