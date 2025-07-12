Зеленский провел совещание с Умеровым и анонсировал «изменения в государственных институциях»

Владимир Зеленский и Рустем Умеров, фото: Владимир Зеленский

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Володимир Зеленський, президент України, провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Про це Зеленський сьогодні, 12 липня, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час наради розглядалися кілька тем, зокрема, «зміни в державних інституціях».

Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом, — наголосив Зеленський.

Також під час наради йшлося про контрактування та виробництво дронів.

Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування, — зазначив Зеленський.

Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту — розширюємо географію такої підтримки, — додав він.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Умєров може стати новим послом України у США. 10 липня Зеленський під час прес-конференції в Римі підтвердив плани змінити посла у США та допустив, що новим послом може стати Умєров.

Сьогодні видання «Суспільне» та «Європейська правда» з посиланням на інформовані джерела повідомили, що Зеленський розглядає Умєрова як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США, а наступним міністром оборони може стати один із чинних урядовців.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі також пише, що Умєров буде новим послом в США. За його інформацією, міністром оборони може стати Михайло Федоров, також серед кандидатів — Денис Шмигаль.

Джерело: Володимир Зеленський, Олексій Гончаренко, «Європейська правда», «Суспільне»