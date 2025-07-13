Россияне полностью уничтожили село Кондратовка. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n207776-rossiyane-polnostu-unichtojili-selo-kondratovka-na-sumschine-video-razrusheniy.html

Ракурс

Російська армія вщент знищила одне з сіл у Сумській області.

Наразі бойові дії тривають у селі Кіндратівка, яке розташоване на прикордонні Сумщини. Там немає жодного вцілілого будинку, бо окупанти знищили всі хати. Про це 225-й окремий штурмовий полк ЗСУ повідомив у Telegram.

Села більше нема. Усі хати — вщент знищені, просто розтрощені в мотлох. Там зараз ідуть запеклі бої, — зазначили в полку.

Військові показали відео з дрона, що пролетів над Кіндратівкою. Також захисники наголосили, що перенесення бойових дій на територію ворога — «одна з основних задач», і саме тому бійці заходили в Курську область росії.

Саме тому йшли вперед. Бо інакше десятки наших сіл зазнали б такої ж долі, як Кіндратівка. Просто уявіть, що було б за ті дев’ять місяців, якби фронт залишався під нашими хатами. Згадайте всіх, хто тоді казав: «А навіщо нам той Курськ?» Сьогодні ви бачите відповідь, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у березні президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети — відтягнути значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

А в травні заявлялося, що в Сумській області 202 населені пункти підлягають евакуації. Станом на 19 травня у громадах найбільшого ризику залишалися жити понад 4 тис. осіб.