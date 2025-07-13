БпЛА ударили по нефтезаводу в Кстово. Фото:

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Ракурс

Безпілотники влаштували гучну ніч на території російської федерації.

У ніч на 13 липня російське місто Кстово зазнало удару БпЛА. Дрони цілили по місцевому нафтопереробному заводу. На підприємстві виникла велика пожежа, а частину міста окутав густий чорний дим. Також частина Кстово залишилася без електропостачання. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Тим часом губернатор Нижньогородської області Глеб Нікітін заявив, що атаку нібито вдалося успішно відбити, також ніхто не постраждав.

А Міноборони росії відзвітувало про «перехоплення та знищення» в ніч на неділю 36 українських дронів. Заявляється про нібито знешкодження 26 БпЛА над Бєлгородською, чотирьох — над Воронезькою, трьох — над Липецькою та ще трьох — над Нижньогородською областями.

Нагадаємо, 10 липня в російському місті Лангепас Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області внаслідок вибуху та пожежі було знищено ділянку магістрального газогону. Цей газогін обслуговує підприємства російського воєнно-промислового комплексу в Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях росії.