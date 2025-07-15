Последствия ракетного удара по Шостке, фото: Нацполиция

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, завдали трьох ударів по місту Шостка на Сумщині.

Під ворожий обстріл потрапили мирні мешканці, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Внаслідок обстрілу поранення отримала 14-річна дівчина. Знищено об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, 2 заклади освіти, 1 нежитлова будівля, транспортні засоби, — розповіли у відомстві.

Наразі слідчі поліції продовжують фіксацію руйнувань, документують пошкодження та приймають заяви від громадян.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).