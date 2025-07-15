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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Шостці, фото: Нацполіція

Наслідки російського ракетного удару по Шостці показала поліція (ФОТО)

15 лип 2025, 13:22
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, завдали трьох ударів по місту Шостка на Сумщині.

Під ворожий обстріл потрапили мирні мешканці, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Внаслідок обстрілу поранення отримала 14-річна дівчина. Знищено об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, 2 заклади освіти, 1 нежитлова будівля, транспортні засоби, — розповіли у відомстві.

Наразі слідчі поліції продовжують фіксацію руйнувань, документують пошкодження та приймають заяви від громадян.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Наслідки ракетного удару по Шостці, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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