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Наслідки ракетного удару по Шостці, фото: Нацполіція
Наслідки російського ракетного удару по Шостці показала поліція (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207815-naslidky-rosiyskogo-raketnogo-udaru-po-shostci-pokazala-policiya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 липня, завдали трьох ударів по місту Шостка на Сумщині.
Під ворожий обстріл потрапили мирні мешканці, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Внаслідок обстрілу поранення отримала 14-річна дівчина. Знищено об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджено 11 багатоквартирних житлових будинків, 2 заклади освіти, 1 нежитлова будівля, транспортні засоби, — розповіли у відомстві.
Наразі слідчі поліції продовжують фіксацію руйнувань, документують пошкодження та приймають заяви від громадян.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
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