Работники ТЦК бросили мужчину головой о землю. Скриншот с видео

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Ракурс

У Чернігові сталася сутичка за участі співробітників ТЦК та поліції.

У мережі з’явилося відео, яке було знято на вулиці Левка Лук’яненка, ймовірно, 14 липня. На кадрах можна побачити як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв’язаними руками, які не чинять жодного опору. Зокрема одного із затриманих беруть за ноги кидають об землю. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

У відомстві заявили, що перевірять інформацію щодо перевищення повноважень правоохоронцями та працівниками ТЦК під час сутички у Чернігові.

ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про подію буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження, — зазначили в Бюро.

У Чернігівському обласному ТЦК та СП заявили, що інцидент стався під час заходів з оповіщення. Під час перевірки документів, двоє чоловіків нібито перебували у стані алкогольного сп’яніння. Військкоми заявили, що цивільні «почали агресивно чинити опір та намагались спровокувати бійку».

ТЦКшники стверджують, що обидва чоловіки є військовозобов’язаними та перебувають у розшуку за ухилення від служби під час мобілізації й наголосили, що їхні співробітники «діяли виключно в межах чинного законодавства».

Нагадаємо, на Рівненщині ДБР повідомило про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного, якого двоє посадовців ще й побили.