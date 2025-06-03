ДБР оголосило підозру трьом військовим ТЦК за примусову мобілізацію велосипедиста

Військовим Дубенського райТЦК оголосили підозру, фото: ДБР

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Співробітники ДБР повідомили про підозру офіцеру та двом військовослужбовцям Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки через факт примусової мобілізації військовозобов’язаного, якого двоє посадовців ще й побили.

Про це сьогодні, 3 червня, повідомила прес-служба ДБР.

У ДБР розповіли, що 21 лютого 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у селі Іваннє Дубенського району Рівненської області працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді. Вони застосували до нього сльозогінний газ та насильно затягнули до службового автомобіля.

У момент інциденту потерпілий мав при собі сигнальний пістолет, з якого здійснив постріл у повітря, щоб покликати на допомогу. За це двоє військовослужбовців вирішили «покарати» його й завдали численних ударів у різні частини тулуба та голови, коли він уже лежав на землі. Внаслідок цього чоловік отримав легкі тілесні ушкодження, — розповіли у ДБР.

Зазначається, що під фізичним тиском чоловік повідомив свої анкетні дані та був насильно доставлений до ТЦК.

При цьому ще у 2019 році його визнали непридатним до військової служби в мирний час. Військово-лікарська комісія ці дані до уваги не взяла, тож наразі чоловік мобілізований до однієї з військових частин Рівненської області, — зазначили в ДБР.

За результатами досудового розслідування офіцеру та двом військовослужбовцям повідомлено про підозру за:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу — незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, вчинене групою осіб без попередньої змови;

двоє з них також підозрюються за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу — катування, вчинене групою осіб без попередньої змови, з метою примусити потерпілого до дій, що суперечать його волі, або покарати за дії, вчинені ним.

Санкція статей передбачає до шести років позбавлення волі.

Видання «Українська правда» з посиланням на інформовані джерела повідомляє, що двох підозрюваних суд відправив під нічний домашній арешт, а третій наразі перебуває на лікуванні в медзакладі, тому клопотання про запобіжний захід ще не подавалось.

Джерело: ДБР, «Українська правда»