Владимир Зеленский заслушал доклады Александра Сырского и Кирилла Буданова. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський заслухав військового керівництва й очільників спецслужб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розщполвів про ситуацію на фронті й українські активні й далекобійні дії на російській території. Особливу увагу приділив Покровському напрямку, де за минулу добу відбулося 51 зіткнення. Про це глава держави 26 липня повідомив у Telegram.

Подякував головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території, — зазначив президент.

Голова Служби зовнішньої розвідки доповів щодо санкцій проти росії. Глава держави наголосив, що санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал. Київ також вже обрав напрями, які можуть додатково болісно вплинути на країну агресора.

Також була доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Президент не розкрив деталей, але пообіцяв, що рф «усе відчує саме так, як потрібно».

Крім того, на нараді детально обговорили потреби підрозділів Сил оборони, а саме конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. Окремі завдання Зеленський дав секретарю РНБО Рустему Умєрову щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво БпЛА.

Нагадаємо, 28 червня президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї ввели командувача об'єднаних сил ЗСУ Михайла Драпатого, а також першого заступника міністра оборони Сергія Боєва і командувача Сухопутних військ ЗСУ Геннадія Шаповалова.