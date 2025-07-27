Часть Сум и области остались без света из-за российской атаки. Фото:

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Армія російської федерації знову спрямувала ударні безпілотники по Сумах.

У неділю, 27 липня, в обласному центрі пролунали вибухи. Згодо стало відомо, що ворог поцілив у критичну інфраструктуру. Внаслідок атаки «Шахедів» частина Сумської громади залишилась без світла. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням подачі світла абонентам.

Крім того, сьогодні ворожий дрон атакував Ковпаківський район Сум. Внаслідок влучання зафіксовані пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо, вибиті близько 50 вікон. Наразі триває обстеження території, а мешканцям пошкоджених будинків надають допомогу.

Нагадаємо, 26 липня російський безпілотник типу «Шахед» влучив у будівлю Сумської обласної державної адміністрації. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.