Російський дрон влучив у будівлю Сумської ОВА

https://racurs.ua/ua/n208097-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-budivlu-sumskoyi-ova-foto.html

Ракурс

росія 26 липня атакувала Суми ударними безпілотниками.

Один із дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Попередньо — обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.