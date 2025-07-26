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Російський дрон влучив у будівлю Сумської ОВА
Російський дрон влучив у будівлю Сумської ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208097-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-budivlu-sumskoyi-ova-foto.htmlРакурс
росія 26 липня атакувала Суми ударними безпілотниками.
Один із дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.
Попередньо — обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.