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Ракурс
Російський дрон влучив у будівлю Сумської ОВА

Російський дрон влучив у будівлю Сумської ОВА (ФОТО)

26 лип 2025, 15:01
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росія 26 липня атакувала Суми ударними безпілотниками.

Один із дронів влучив у центр міста — на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

Попередньо — обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території.

Джерело: Ракурс


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