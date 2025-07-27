Юлия Свириденко подвела итоги первой недели работы нового правительства. Фото: Facebook

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Ракурс

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко підбила підсумки першого тижня роботи нового Кабміну.

У перший тиждень роботи нового уряду були ухвалені кілька рішень, які стосувалися економічної та оборонної сфер. Зокрема, в оборонному секторі Кабмін масштабував вітчизняне виробництво вибухівки. Відтак запустили новий грантовий конкурс у межах Brave1, його мета — щоб усе, від обладнання до хімії, виготовлялось в Україні. Про це Свириденко 27 липня повідомила у Facebook.

Очільник уряду зазначила, що в економічній сфері було дано старт реалізації рішення РНБО про мораторій для силовиків на перевірки бізнесу. Наразі підприємці очікують від Кабміну відчутні кроки з дерегуляції.

За словами Свириденко, урядовці починають аудит усіх державних видатків. Планується серйозне скорочення бюрократичних процедур. Премєр розповіла, що проводить окремі зустрічі з кожним міністром, у ході яких напрацьовують конкретні плани.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що проблема корупції в Україні є «перебільшеною». Вона посилалася на результати опитування, котре показало, що хоча переважна більшість вважає, що хабарництво широко поширене, набагато менше людей стикалися з такою діяльністю.