Юлія Свириденко та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n207997-problema-korupciyi-v-ukrayini-perebilshuietsya-vseredyni-suspilstva-svyrydenko.html

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Проблема корупції в Україні є «перебільшеною».

Про це в інтерв’ю виданню Bloomberg заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Видання зазначає, що в інтерв’ю Свириденко посилалася на результати опитування, котре показало, що хоча переважна більшість вважає, що хабарництво широко поширене, набагато менше людей стикалися з такою діяльністю.

Відверто кажучи, в українському суспільстві і в певних соціальних групах це питання посилюється і перебільшується, — заявила Свириденко.

За її словами, зовнішні спостерігачі «оцінюють Україну за іншими показниками».

Також Свириденко прокоментувала рішення уряду, який відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки, попри те, що він був схвалений відповідною конкурсною комісією.

За словами прем'єра, уряд «діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від конкурсної комісії, проголосували колегіально і відправили рішення назад до комісії».

Джерело: Bloomberg