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В Покровске продолжают ликвидировать российские ДРГ
В Покровске продолжают ликвидировать российские ДРГhttps://racurs.ua/n208194-v-pokrovske-prodoljaut-likvidirovat-rossiyskie-drg.htmlРакурс
Сили оборони продовжують ліквідовувати російські ДРГ у Покровську. Уперше про захід росіян у місто публічно стало відомо 21 липня.
Про це hromadske розповіли військові з Покровського напрямку. Один із високопоставлених офіцерів розповів нам, що 29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті, пише «Громадське».
Водночас бійці кажуть, що диверсанти — це не найбільша проблема. Військові оцінюють ситуацію на цьому напрямку як критичну та застерігають про загрозу оточення шести бригад.
Крім того, ворожі ДРГ намагалися проникнути до передмість Родинського. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Мучной».
На рубежі Красного Лимана-Родинського йдуть маневрені бої біля відвалів і між промзонами. Противник пробує пройти через балки та технічні дороги, щоб обійти Мирноград з півночі. Шахта «Родинська» — важливий об'єкт, тому ми утримуємо її, загроза поступово наближається.
За останні дні фіксувалися спроби проникнення ДРГ до передмість Родинського, особливо з південного сходу.
У самому Родинському противника немає, але ризик зберігається, бо окупанти щупають оборону, шукають де можна прослизнути до доріг або технічних об'єктів, — написав військовослужбовець.