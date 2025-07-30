У Покровську продовжують ліквідовувати російські ДРГ

https://racurs.ua/ua/n208194-u-pokrovsku-prodovjuut-likvidovuvaty-rosiyski-drg.html

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Сили оборони продовжують ліквідовувати російські ДРГ у Покровську. Уперше про захід росіян у місто публічно стало відомо 21 липня.

Про це hromadske розповіли військові з Покровського напрямку. Один із високопоставлених офіцерів розповів нам, що 29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті, пише «Громадське».

Водночас бійці кажуть, що диверсанти — це не найбільша проблема. Військові оцінюють ситуацію на цьому напрямку як критичну та застерігають про загрозу оточення шести бригад.

Крім того, ворожі ДРГ намагалися проникнути до передмість Родинського. Про це повідомив військовослужбовець з позивним «Мучной».