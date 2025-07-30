ВСУ поразили базу оккупантов вблизи Бердянска. Фото: Петр Андрющенко

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Сили оборони України вдарили по базуванню російських загарбників у Запорізькій області.

Вночі у вівторок, 30 липня, під тимчасово окупованим Бердянськом було уражено базу окупаційної армії у пансіонаті «Моряк». Після прильоту росіяни перекрили вʼїзд на Бердянську, а окупаційна влада нічого не коментує. Про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Бердянськ. Коса. Вночі уражено базу окупантів в пансіонаті «Моряк». Вʼїзд на Бердянську косу перекрито, офіційна окупаційна влада впевнено мовчить. Вірна ознака чудового результату, — йдеться у повідомленні.

Також опублікував відповідне супутникове фото місця події.

Нагадаємо, 25 червня українські військові уразили залізницю під Токмаком. З першого удару був зупинений ворожий потяг, який розрізало навпіл. Поїзд тягнув понад 40 вагонів. У його складі були цистерни з паливно-мастильними матеріалами й контейнери, ймовірно, з боєприпасами.