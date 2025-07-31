Владимир Зеленский согласовал закон о восстановлении независимости НАБУ и САП. Фото:

https://racurs.ua/n208221-zelenskiy-soglasoval-zakon-o-vosstanovlenii-nezavisimosti-nabu-i-sap.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський підписав свій законопроект про повернення незалежності НАБУ та САП.

Глава держави погодив документ щодо діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у четвер, 31 липня, незадовго після того, як його ухвалив парламент. Зеленський пообіцяв, що закон негайно опублікують у газеті «Голос України», а також повідомлять про нього закордонним партнерам. Про це він заявив у відеозверненні.

Також президент подякував нардепам, які сьогодні проголосували за законопроект, назвавши це «правильним рішенням». Зеленський наголосив, що «держава дослухається до суспільної думки» і додав, що «Україна є демократією — точно жодних сумнівів».

На сайті парламенту статус законопроекту змінився на «повернуто з підписом президента України».

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада під час свого засідання підтримала президентський законопроект № 13533 про повернення незалежності НАБУ та САП в цілому. За відповідне рішення проголосував 331 народний обранець.

Також 326 депутатів підтримали, щоб цей законопроект було невідкладно підписано. Голова парламенту Руслан Стефанчук підписав закон та направив на підпис главі держави.

Закон передбачає, що підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокуророві скасовується. Також передбачається обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів.