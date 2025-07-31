Украинские военные получат 15 дополнительных дней отпуска. Фото:

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Українські військові матимуть право на додаткову відпустку вже з наступного місяця.

Президент Володимир Зеленський погодив із військовим командуванням рішення про додаткові 15 днів відпустки для українських захисників. Це нововведення має запрацювати вже у серпні. Про це глава держави 31 липня заявив у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

Також він поінформував, що підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для Сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам і рідним воїнів.

Це гарантія, що будуть виплати нашим воїнам на передовій і всі належні виплати рідним наших полеглих героїв, — заявив Зеленський.

Згодом заступник керівника Офісу президента Павло Паліса уточнив заяву президента й зазначив, що 15 днів — це обов’язковий час відпустки в межах щорічних 30 днів.

Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі, — розповів чиновник.

Нагадаємо, 30 липня Кабінет міністрів України визначив механізм виплат допомоги родинам загиблих добровольців. Одній родині передбачена виплата в сумі 15 млн грн. Гроші платитимуть в два етапи.