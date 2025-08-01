Зеленский посетил разрушенную многоэтажку в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n208255-zelenskiy-posetil-razrushennuu-mnogoetajku-v-kieve-foto-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 1 серпня, побував на місці зруйнованого російським ударом напередодні підʼїзду девʼятиповерхового будинку у Києві.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з нашими людьми. Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих, — зазначив він.
Він наголосив, що вчорашнім ударом по Києву росія вбила 31 людину, ще 179 людей постраждали.
Давно є пропозиції припинення вогню — українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору. Інакше Росія не працює, — наголосив Зеленський і закликав посилити санкції проти рф.