Володимир Зеленський, фото: Офіційний канал президента України

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 1 серпня, побував на місці зруйнованого російським ударом напередодні підʼїзду девʼятиповерхового будинку у Києві.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з нашими людьми. Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих, — зазначив він.

Він наголосив, що вчорашнім ударом по Києву росія вбила 31 людину, ще 179 людей постраждали.