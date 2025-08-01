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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіційний канал президента України

Зеленський відвідав зруйновану багатоповерхівку у Києві (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2025, 22:24
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 1 серпня, побував на місці зруйнованого російським ударом напередодні підʼїзду девʼятиповерхового будинку у Києві.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Сьогодні на місці зруйнованого підʼїзду девʼятиповерхового будинку поспілкувався з нашими людьми. Держава обовʼязково допоможе й підтримає всіх постраждалих, — зазначив він.

Він наголосив, що вчорашнім ударом по Києву росія вбила 31 людину, ще 179 людей постраждали.

Давно є пропозиції припинення вогню — українські пропозиції, американські пропозиції, багато хто в світі про це говорив росіянам. Щоразу звідти тільки намагання виграти ще час для війни, іще час для терору. Інакше Росія не працює, — наголосив Зеленський і закликав посилити санкції проти рф.

Володимир Зеленський, фото: Офіційний канал президента України

Джерело: Ракурс


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