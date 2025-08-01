В НАБУ подтвердили обыски в доме Шурмы под Мюнхеном

В доме экс-замглавы Офиса президента действительно состоялись обыски, фото: НАБУ

https://racurs.ua/n208256-v-nabu-podtverdili-obyski-v-dome-shurmy-pod-munhenom.html

Ракурс

Німецьке видання Spiegel вчора, 31 липня, повідомило, що в будинку колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми в Штарнберзі під Мюнхеном співробітники Національного антикорупційного бюро України провели обшук. За інформацією видання, обшуки відбулися 15 липня, їм передував запит про правову допомогу від НАБУ до німецьких правоохоронців.

Сьогодні, 1 серпня, в інтерв’ю «24 каналу» директор НАБУ Семен Кривонос підтвердив інформацію про обшуки.

Оскільки ця інформація в даному випадку вже є медійною, тим паче що і німецька сторона повідомила про це. Так, я можу підтвердити, що відповідні слідчі дії проводилися, — зазначив він. — Особливо коментувати, знову ж таки, в силу закону я не можу ні перспективу цього кримінального провадження, ні його суть.

Водночас Кривонос зазначив, що справа щодо Шурми «активно розслідується».

Ми чекаємо від німецьких правоохоронців у межах нашої міжнародної співпраці окремої інформації. Для того, щоб не нашкодити цій співпраці з правоохоронцями іноземних країн, я не буду коментувати детально, але можу сказати, що ця справа рухається активно вперед, — заявив він.

Кривонос також відмовився прямо коментувати твердження Spiegel про те, що обшуки в Шурми могли спонукати президента України Володимира Зеленського підписати резонансний законопроект про обмеження повноважень НАБУ і САП.

Я не можу давати політичних оцінок. Я можу говорити про те, що загалом ефективність Національного антикорупційного бюро є тим, що могло викликати певну кризу. Наша робота по топпосадовцях триває з різних боків, — зазначив він.

Кривонос наголосив, що НАБУ не розмежовує високопосадовців за політичною ознакою й веде розслідування:

У нас є операції по особах, які себе прирівнюють до опозиції. Наприклад, «Чисте місто», це в межах Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради, викриття злочинної організації. Це так само і справи по високопосадовцях різних органів державної влади, зокрема й Офісу президента.

У нас є уже підозрюваний колишній заступник керівника Офісу президента, і наразі дана справа готується до скерування до суду, — додав він. — Тому так, в цілому ефективність Національного антикорупційного бюро, яке законом визначено як орган, який має боротися з топ-корупцією, створює незручності для топ-посадовців.

Шурма з березня 2021 року Ростислав Шурма працював позаштатним радником Офісу президента, а в листопаді того ж року його призначили заступником керівника ОП Андрія Єрмака.

У лютому 2024 року НАЗК склало протокол на Шурму через конфлікт інтересів під час засідань комітету електроенергетики при Офісі президента. У вересні 2024 року Зеленський звільнив Шурму з посади.

Джерело: Spiegel, «24 канал»