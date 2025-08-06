Зеленский согласовал новые операции СБУ. Фото: ОП

https://racurs.ua/n208321-zelenskiy-posle-doklada-maluka-soglasoval-novye-operacii-sbu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 6 серпня заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

Під час першого півріччя 2025 року Служба безпеки України досягла значних успіхів у знищенні російських систем протиповітряної оборони. Деталі спецоперацій залишаються конфіденційними, однак їхній ефект уже відчутний. Про це глава держави за підсумками наради повідомив у Telegram.

Президент поінформував, що Малюк звітував про військовий компонент, спеціальні операції й далекобійні дії воїнів Служби безпеки України.

Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій, — зазначив Зеленський.

Також очільник держави поінформував, що погодив деякі операції Служби безпеки України.

Нагадаємо, у червні голова СБУ Василь Малюк розповів нові деталі спецоперацій, в яких вдалося запобігти двом замахам на Зеленського. Зокрема, один із замахів готував в аеропорту Жешува у Польщі. Розглядалися варіанти використати FPV-дрон або снайперський комплекс.