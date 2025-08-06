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Ракурс
Зеленський погодив нові операції СБУ. Фото: ОП

Зеленський після доповіді Малюка погодив нові операції СБУ

6 сер 2025, 13:28
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Президент України Володимир Зеленський 6 серпня заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка.

Під час першого півріччя 2025 року Служба безпеки України досягла значних успіхів у знищенні російських систем протиповітряної оборони. Деталі спецоперацій залишаються конфіденційними, однак їхній ефект уже відчутний. Про це глава держави за підсумками наради повідомив у Telegram.

Президент поінформував, що Малюк звітував про військовий компонент, спеціальні операції й далекобійні дії воїнів Служби безпеки України.

Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій, — зазначив Зеленський.

Також очільник держави поінформував, що погодив деякі операції Служби безпеки України.

Нагадаємо, у червні голова СБУ Василь Малюк розповів нові деталі спецоперацій, в яких вдалося запобігти двом замахам на Зеленського. Зокрема, один із замахів готував в аеропорту Жешува у Польщі. Розглядалися варіанти використати FPV-дрон або снайперський комплекс.

Джерело: Ракурс


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