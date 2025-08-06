Російський окупант розстріляв мирного жителя. Фото: ОГП

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Ракурс

Російський окупант розстріляв мирного жителя в Донецькій області.

В одному з телеграм-каналів було опубліковане відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з особистими речами. У цей момент солдат рф із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки відкрив по ньому прицільний вогонь. Про це Офіс генпрокурора 6 липня повідомив у Facebook.

Від вогнепальних поранень мирний мешканець загинув. Це вже третій факт розстрілу цивільних окупантами в 2025 році, який зафіксували прокурори Донеччини.

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнний злочин, що спричинив загибель людини) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа російських військовослужбовців.

Нагадаємо, 13 липня російські загарбники FPV-дроном атакували прикордонне село в Семенівській громаді Новогорд-Сіверського району Чернігівської області. Був пошкоджений трактор, а тракторист зазнав тяжких поранень.