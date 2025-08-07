В Украине создадут государственную инфраструктуру для развития ИИ, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n208340-v-ukraine-sozdaut-gosudarstvennuu-infrastrukturu-dlya-razvitiya-ii-fedorov.html

Ракурс

В Україні зʼявиться перша державна інфраструктура для розвитку штучного інтелекту — AI Factory

Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Наша місія — до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення — наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси: обчислювальних кластерів, датасховищ тощо, — зазначи він.

За його словами, проект AI Factory — це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ.

Скоро в Україні з’являться найсучасніші «залізо» і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів, — заявив Федоров. — Запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а головне — наші дані залишатимуться всередині країни. Це критично важливо для технологічної безпеки України.

Міністр зазначив, що на AI Factory працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом, які створює WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі:

Насамперед AI-асистент у Дії. Згодом інфраструктуру використовуватимуть для AI-тьютора у Мрії, а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину.

За словами Федорова, AI Factory включатиме:

технологічну базу — обчислювальні кластери (GPU), серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та «все необхідне для запуску ШІ на повну»;

програмне забезпечення — середовища для тренування та розгортання моделей, інтерфейси для підготовки даних, моніторинг і автоматизація;

дані — інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних, «усе, щоб моделі мали доступ до якісної інформації»;

командну експертизу — програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.