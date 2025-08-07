Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сотрудники ТЦК будут осуществлять видеофиксацию при проверке документов или вручении повесток, фото: КГГА

С 1 сентября сотрудники ТЦК будут носить бодикамеры — Шмыгаль

7 авг 2025, 12:37
999

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, — наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров