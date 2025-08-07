Новини
Ракурс
Працівники ТЦК здійснюватимуть відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток, фото: КМДА

З 1 вересня працівники ТЦК носитимуть бодікамери — Шмигаль

7 сер 2025, 12:37
999

З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.

Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, — наголосив Шмигаль.

За його словами, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

