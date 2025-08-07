Удар по Афипскому НПЗ подтвердил Генштаб ВСУ

Защитники Украины нанесли удар по Афипскому НПЗ, фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ сьогодні, 7 серпня, повідомив про враження низку важливих військових об'єктів.

«Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях рф, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави», — вказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Зазначається, що підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї рф.

Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Внаслідок влучання БПЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, — розповіли у Генштабі.

Відповідне бойове завдання виконали підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Також підрозділами Сил оборони атаковано низку інших важливих об'єктів — результати бойової роботи уточнюються, — додали у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що удари по військовій інфраструктурі противника продовжуватимуться до повного припинення збройної агресії проти України.