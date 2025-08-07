Вчера обсуждались разные форматы встреч ради мира — Зеленскийhttps://racurs.ua/n208346-vchera-obsujdalis-raznye-formaty-vstrech-radi-mira-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна — невід'ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів, — наголосив він.
Зеленський зазначив, що під час розмови українська сторона скоординувала свої позиції з Німеччиною. Сьогодні, 7 серпня, безпекові радники проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів — Україна та вся Європа, США.
Вчора, 6 серпня, Зеленський повідомляв, що після візиту представника президента США Стівена Віткоффа до Москви відбулася його розмова з Дональдом Трампом, у якій тако; взяли участь європейські лідери.
Сьогодні Зеленський поділився певними деталями.
Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній, — зазначив він.
Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну, — наголосив Зеленський.