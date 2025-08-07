Володимир Зеленський, фото: Офіційний канал президента України

Ракурс

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна — невід'ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів, — наголосив він.

Зеленський зазначив, що під час розмови українська сторона скоординувала свої позиції з Німеччиною. Сьогодні, 7 серпня, безпекові радники проведуть зустріч онлайн для узгодження спільних поглядів — Україна та вся Європа, США.

Вчора, 6 серпня, Зеленський повідомляв, що після візиту представника президента США Стівена Віткоффа до Москви відбулася його розмова з Дональдом Трампом, у якій тако; взяли участь європейські лідери.

Сьогодні Зеленський поділився певними деталями.

Також учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній, — зазначив він.