Российские оккупанты пересекли Волчу. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n208367-armiya-rf-zanyala-pozicii-na-dnepropetrovschine-v-rayone-dachnogo-deepstate.html

Ракурс

Армія країни-агресора змогла просунутися в Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Російські війська перетнули річку Вовча та зайняли позиції в районі села Дачне у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Площа окупованої території в регіоні зросла з 46 651,35 кв. км до 46 660,68 кв. км. Про це йдеться у Telegram-каналі ресурсу Deep State.

Також, за минулу добу зафіксовано просування загарбників у районах Зеленого Гаю в Донецькій області (Лиманський напрямок) та Серебрянського лісництва на Луганщині (Сіверський напрямок).

У Генеральному штабі ЗСУ не коментували інформацію про закріплення росіян у Дніпропетровській області. У ранковому зведенні немає жодної згадки про ситуацію поблизу населеного пункту Дачне.

Зазначалося лише, що протягом минулої доби було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Противник 35 разів йшов в атаку на Лиманському напрямку та 42 — на Покровському.

Як відомо, село Дачне на Дніпропетровщині розташоване в центральній частині Синельниківського району на річці Чаплина. Поруч проходить автомобільна дорога Т 0427. У населеному пункті проживає 60 осіб.

Нагадаємо, в DeepState заявляли, що російська армія хоче зайти та закріпитися в місто Родинське Покровської громади Донецької області. Якщо окупанти зроблять це, то їм відкриється новий напрямок для наступу на Покровськ та Мирноград.